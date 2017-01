Verkoop hoortoestellen levert geen profijt op voor Specsavers

Berkel voorziet voor het huidige boekjaar, dat loopt tot en met februari, rode cijfers in de hoorzorgmarkt. De keten bracht vorig jaar zo'n 10 procent meer gehoorapparaatjes aan de man, maar de omzet op dit vlak liep juist met 10 procent terug.

Berkel probeert ter compensatie het verkoopvolume flink op te voeren, maar hij denkt toch nog zo'n anderhalf jaar nodig te hebben om hier weer zwarte cijfers te schrijven.

Specsavers blijft grote kansen zien in de markt voor hoortoestellen. "Er is veel potentie want het hoorprobleem in ons land is veel groter dan gedacht. We vergrijzen en we krijgen steeds meer jongeren van de iPod- en festivalgeneratie met hoorproblemen", aldus Berkel.

Brillen

Met de verkoop van brillen maakt de keten wel winst. Afgelopen jaar verkocht Specsavers wederom meer brillen in Nederland, waardoor de omzet op die markt naar verwachting met bijna 10 procent opliep.

De verkoopplus dankt het bedrijf voor circa een derde aan uitbreiding van het aantal winkels. De keten opende in totaal zeven nieuwe filialen, waardoor het totaal nu op 124 ligt. Komende twee jaar worden waarschijnlijk nog 25 nieuwe zaken geopend.

Hoorzorg

Het Britse Specsavers is actief in diverse Europese landen, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. De keten is in Nederland nu voor iets minder dan een kwart van de omzet afhankelijk van de hoorzorg. De rest van de opbrengsten wordt behaald met brillen.