FNV-bestuurders kritisch op eigen koers

Dat zeggen enkele bestuurders maandag in Het Financieele Dagblad (FD).

"Grote thema’s moeten we eerst van te voren met onze leden bespreken. We zaten de afgelopen jaren te veel in overlegsferen en te weinig op de werkvloer", zegt Bert de Haas, bestuurder bij FNV Overheid.

Het pensioenakkoord over de verhoging van de AOW-leeftijd (2011), het sociaal akkoord (2013) en het loonakkoord voor ambtenaren (2015) werden allemaal beklonken zonder dat de leden daar eerst over werden geraadpleegd.

Roel Berghuis, bestuurder bij FNV Spoor, zegt in het FD dat het beeld is ontstaan dat de vakbond telkens door de politiek wordt ingepakt. Bovendien worden de afspraken die in Den Haag worden gemaakt aan alle kanten omzeild, zegt Jos Brocken, bestuurder bij FNV Metaal.

Zelf formuleren

De Haas wil eerst zelf speerpunten formuleren met de leden en daarna bekijken of er sectoraal, nationaal of in Brussel overlegd moet worden.

Er wordt al jaren geroepen dat de FNV zichtbaarder moet zijn op de werkvloer, de voorgestelde andere werkwijze is ook niet nieuw. "Daar zijn we nog niet in geslaagd. Dit is een wake-up call dat we moeten doorpakken", zegt De Haas.

Dat is volgens de bestuurder een mooie opdracht voor Han Busker die in mei wordt voorgedragen als nieuwe FNV-voorzitter. Dan wordt ook een nieuw bestuur gekozen. Berghuis en De Haas hebben zich daarvoor kandidaat gesteld.