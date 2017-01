Brillengigant Luxottica in zee met producent van brillenglazen Essilor

Luxottica is eigenaar van grote merken als Ray-Ban en Oakley. Essilor is vooral bekend via het glazenmerk Varilux. De twee bedrijven zijn goed voor een gecombineerde omzet van ruim 15 miljard euro en hebben bij elkaar meer dan 140.000 mensen op de loonlijst staan.

Leonardo Del Vecchio, de 81-jarige oprichter en topman van Luxxotica, wordt via zijn eigen investeringsbedrijf Delfin de grootste aandeelhouder van het fusiebedrijf met een belang van 31 procent. Hij bezit nu nog 62 procent van de aandelen Luxottica.

Nadat Del Vecchio zijn aandelen heeft ingewisseld, zal Essilor een openbaar bod doen op de overige aandelen Luxottica op basis van de dezelfde ruilverhouding. Het is de bedoeling dat de beursnotering van het Italiaanse bedrijf in Milaan wordt beëindigd. EssilorLuxottica zal genoteerd zijn aan de beurs in Parijs.

Topman

Del Vecchio wordt ook de topman van het gecombineerde bedrijf. De huidige baas van Essilor, Hubert Sagnières, wordt de tweede man maar krijgt evenveel zeggenschap. Ook de overige bestuursfuncties worden gelijk over de twee fusiepartijen verdeeld.

De twee bedrijven denken samen nog sterker te staan op de sterk groeiende mondiale brillenmarkt. Zij verwachten dat de fusie op de middellange termijn kostenvoordelen oplevert tussen de 400 en 600 miljoen euro op jaarbasis.