Minister VK waarschuwt EU voor 'economische veranderingen' na Brexit

Het land zal daartoe "gedwongen worden" als het de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet lukt om een overeenkomst te sluiten over toegang tot de interne markt na de Brexit, zegt Hammond zondag in een interview met de Duitse krant Welt Am Sonntag.

De minister van Financiën benadrukt in het interview dat het Verenigd Koninkrijk zich in eerste instantie in zal zetten om toegang tot de interne markt te behouden. “Ik hoop dat we een economie in de Europese stijl met de daarbij behorende regels en belastingsystemen kunnen behouden”, aldus Hammond.

Mocht de EU daar niet mee akkoord gaan, dan moet de regering van het Verenigd Koninkrijk volgens Hammond "doen wat het doen moet".

Blokkeren

Eerder waarschuwde de Nederlandse vicepremier Lodewijk Asscher dat EU-landen de handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk moeten blokkeren, tenzij het land akkoord gaat met strenge belastingregels. Daarmee wil hij voorkomen dat het VK een belastingparadijs wordt voor multinationals.

Dinsdag houdt de Britse premier Theresa May een langverwachte toespraak over hoe ze het vertrek uit de Europese Unie (Brexit) voor zich ziet. The Sunday Times meldt zondag op basis van een betrokkene dat May voor een 'harde Brexit' zonder toegang tot de interne markt gaat.