Toezichthouder VS houdt vast aan milieunormen auto's

Dat heeft het agentschap vrijdag verklaard in een evaluatie van dit onder president Barack Obama ingevoerde beleid.

Een en ander maakt het voor de aanstaande regering van Donald Trump waarschijnlijk lastiger om een andere milieukoers te varen.

Het gaat bijvoorbeeld om regels over de CO2-uitstoot van auto's in de VS. Die zijn onderdeel van Obama's strijd tegen klimaatverandering. Volgens het systeem worden de normen elk jaar aangescherpt, tot in 2025.

EPA-bestuurder Gina McCarthy benadrukte vrijdag dat Amerikaanse chauffeurs door de regels miljarden dollars aan de pomp besparen. Tegelijkertijd bieden ze volgens haar een effectieve bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Niet blij

Autofabrikanten zijn al vanaf het begin niet zo blij met het hele systeem. Ze hadden bij de invoering van het plan in 2011 afgedwongen dat EPA het beleid na een aantal jaar zou evalueren. Dat moest uiterlijk in 2018 gebeuren. Dat de toezichthouder nu al met een conclusie komt is een tegenvaller voor hen.

Critici hebben wel gezegd dat EPA het hele onderzoek er nog even snel door wilde jassen, voor Trump aan de macht komt. Die haalde eerder flink uit naar Obama's milieubeleid.