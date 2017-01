Gedupeerde schippers kunnen zondag door sluizen bij Antwerpen

Dat meldt de brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer vrijdag aan NU.nl. Normaal gesproken worden de zes sluizen in het Albertkanaal op zondag niet bediend door nv De Scheepvaart.

De brancheorganisatie is er vrijdag samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in geslaagd om met de Belgische autoriteiten afspraken te maken over een omvaarroute. Op 15 januari en 22 januari kan er tussen 6.00 uur 's ochtends en 18.00 uur kosteloos worden geschut bij de Belgische sluizen. Daarbij wordt een schip via een sluis naar water met een lager of hoger peil gebracht.

Grote binnenvaartschepen kunnen al twee weken niet langs de stuw op de Maas bij Grave varen, omdat die na een ongeluk ernstig beschadigd is geraakt. Een Duits binnenvaartschip voer op 29 december over de stuw. Kleinere schepen kunnen omvaren via de Brabantse kanalen.

De schippers met grotere boten zijn sindsdien genoodzaakt om een langere en dus duurdere route via België te varen. VNO-NCW in Limburg uitte eerder deze week de vrees dat de verzekeraars van de schippers de schade niet zullen vergoeden.

"We schatten de totale schade voor de binnenvaart op 300.000 euro per dag", zegt directeur Hester Duursema van BLN. "We willen graag een onafhankelijk onderzoek naar het voorval." De Onderzoeksraad voor Veiligheid zou vlak na het incident hebben gezegd dat de raad voorlopig echter afziet van een dergelijk onderzoek. "Desondanks dringen wij aan op onderzoek", reageert Duursema.