Grootste groei in jaren voor omzet winkels

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Met de omzet werd opnieuw een sterke groei gerealiseerd, na de plus van ruim 5 procent in oktober. In beide maanden steeg de omzet veruit in het sterkste tempo van de afgelopen jaren.

Zowel winkels die voedingsmiddelen verkopen als de andere winkels ('non-food') zagen de omzet groeien. Verder namen de opbrengsten die via internetwinkels werden binnengehaald met een kwart toe.

Kledingzaken

De omzet van de winkels in non-food groeide met 4,1 procent, dankzij hogere prijzen en doordat er ruim 3 procent meer spullen werden verkocht. Vooral voor kledingzaken en doe-het-zelfwinkels en voor verkopers van keukens en vloeren liepen de zaken goed. Ook onder meer drogisterijen, parfumerieën, meubelwinkels en verkopers van huishoudartikelen draaiden beter dan een jaar eerder.

De omzet van de fysieke winkels in consumentenelektronica krimpt daarentegen al bijna anderhalf jaar onafgebroken. Ook de winkels in schoenen en lederwaren kampten in november met omzetverlies.