Eerste door IranAir bestelde Airbus afgeleverd in Iran

IranAir heeft na de opheffing van de sancties in totaal tweehonderd vliegtuigen in het Westen besteld. Het gaat om honderd vliegtuigen van Airbus, tachtig van Boeing en twintig van ATR.

Het is bijna veertig jaar geleden dat een Iraans bedrijf rechtstreeks een in het Westen gemaakt vliegtuig heeft gekocht. Er was een uitzondering in 1988. Toen werd een vliegtuig gekocht om een door de Amerikaanse marine neergeschoten toestel te vervangen.

Historisch moment

"Dit is een historisch moment voor Iran. Een teken dat het tijdperk van de sancties tegen het land voorbij is", werd door de staatsomroep gemeld. "Dit is een voorbode van de komst van andere vliegtuigen en de vernieuwing van Irans verouderde luchtvloot."

Analisten zeggen dat de vloot van IranAir een van de oudste ter wereld is. Het bedrijf zou zelfs afhankelijk zijn geweest van gesmokkelde en geïmproviseerde onderdelen.

Donald Trump

De aankomende president Donald Trump is tegen de afspraken die met Iran zijn gemaakt. Daarin is besloten dat de sancties zouden vervallen als Iran zijn nucleaire activiteiten zou afbouwen.

Topman Farhad Parvaresh van IranAir zegt dat hij hoopt dat de VS de orders van zijn bedrijf niet alsnog zal blokkeren.

Airbus en Boeing hebben er Amerikaanse exportvergunningen voor nodig, vanwege het aandeel Amerikaanse onderdelen in de toestellen.

IranAir hoopt tegen het einde van maart tenminste nog twee vliegtuigen van Airbus te ontvangen. In heel 2017 zou het dan om zes toestellen gaan.