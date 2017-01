Nieuwe winkels Primark trokken klanten weg bij bestaande vestigingen

Dat maakte moederbedrijf Associated British Foods (ABF) donderdag bekend in een tussentijds handelsbericht.

Volgens ABF heeft de daling te maken met de sterke groei die de kledingketen in ons land doormaakt. Nieuwe vestigingen trokken klanten weg bij bestaande winkels.

Ook in Duitsland was dat het geval. Het bedrijf zei wel tevreden te zijn over de vergelijkbare verkopen van Primark in het Verenigd Koninkrijk. Cijfers per land werden evenwel niet vermeld.

De totale omzet bij Primark lag in de zestien weken tot 7 januari 22 procent hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dat is deels te danken aan de waardedaling van het Britse pond sinds het brexitreferendum eind juni. Zonder dat stuwende effect zou de omzetgroei zijn uitgekomen op 11 procent. Bedragen werden niet genoemd.