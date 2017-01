Duitse economie boekt sterkste groeicijfer sinds 2011

Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau donderdag op basis van een eerste schatting.

In 2015 kwam de groei van de grootste economie van Europa nog uit op 1,7 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de Duitse economie vorig jaar met 1,8 procent in omvang zou toenemen.

De economie van onze oosterburen profiteert vooral van de sterkere consumentenbestedingen en gestegen overheidsuitgaven en de dalende werkloosheid.

Robuust

Verder werd bekend dat Duitsland vorig jaar een begrotingsoverschot wist te realiseren van 0,6 procent van het bruto binnenlands product, ofwel 19,2 miljard euro. Het is het derde jaar op rij dat Duitsland een overschot op de begroting heeft.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is de Duitse economie in 2016 meer robuust gebleken dan door velen was gedacht, ondanks de vele risico's zoals de brexit. Hij verwacht dat de binnenlandse vraag ook dit jaar de belangrijkste groeimotor zal zijn voor de economie van de Bondsrepubliek.