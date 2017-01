NS-personeel gaat voorlopig geen actie voeren

Het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK) had het overleg aangevraagd omdat het rijdend personeel met name ontevreden is over de nieuwe dienstregeling. De werknemers zijn bang dat ze voortaan alleen nog maar 'een rondje om de kerk' rijden.

Volgens AMK-woordvoerder Dick van der Meulen waren 180 machinisten en conducteurs op het overleg afgekomen. ''De NS-directie heeft toegezegd dat er gevarieerdere diensten komen."

Het aangepaste rooster voor de machinisten zou in april ingaan; dat van de conducteurs in juni. ''Maar we houden een slag om de arm. We geven de directie tot 1 maart de tijd om de daad bij het woord te voegen." In een reactie zegt de NS te streven naar meer variatie in de diensten; daarom wordt het rooster aangepast.

Volgens de NS had de grote opkomst van het personeel geen gevolgen voor de treinreizigers. De werknemers hadden vrij genomen om het overleg bij te wonen.

Eerder wilde het personeel gaan staken vanwege de nieuwe dienstregeling, omdat het rondje om de kerk tot concentratieverlies zou leiden.

Verbod

Eind vorig jaar verbood de rechter in Breda een geplande staking van machinistenvakbond VVMC tegen het door hen verfoeide rondje om de kerk. Het recht op staken werd tot 6 januari opgeschort.

