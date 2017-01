Bestuurder Joop Wijn verruilt ABN Amro voor Adyen

Wijn zal daar als bestuurder verantwoordelijk worden voor strategie en risico, zo meldde ABN AMRO woensdag.

Wijn kwam begin 2009 in dienst bij ABN Amro, waar hij met ingang van 1 april 2010 in de raad van bestuur werd benoemd. Hij is op dit moment verantwoordelijk voor de divisie Corporate Banking.

Die divisie staat er volgens Wijn prima voor en heeft een ,,goede uitgangspositie" voor verdere groei.

In 1998 tot 2002 was CDA'er Wijn lid van de Tweede Kamer. Ook was hij staatssecretaris van Financiën en Economische Zaken in verschillende kabinetten onder premier Balkenende. Hij stapte na zijn ministerschap van Economische Zaken in 2007 over naar Rabobank.

Voordat hij de politiek in ging was Wijn ook werkzaam bij ABN Amro.