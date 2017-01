'KLM in de knel op Schiphol door prijsvechters'

En dat is slecht voor de economie, zegt KLM-topman Pieter Elbers woensdag in het AD.

Schiphol maakte maandag bekend in 2016 een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers te hebben verwerkt, een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van 2015.

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol kwam vorig jaar uit op 479.000, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Als het aantal starts en landingen zo hard blijft groeien, overschrijdt Schiphol al dit jaar het maximale aantal van 500.000 dat met de omgeving is afgesproken. Die limiet geldt nog tot en met 2020.

Groei

Hierdoor zou de luchthaven nog maar mondjesmaat kunnen groeien en lijkt een verhoging van het plafond noodzakelijk voor expansie.

"Als Schiphol inderdaad op slot gaat, hebben we een probleem", zegt Elbers. "Net nu we als bedrijf weer investeren in nieuwe vluchten en bestemmingen, dreigen we in de knel te komen."

Elbers verwijt Schiphol te enthousiast te zijn geweest in het aantrekken van buitenlandse maatschappijen zoals EasyJet en RyanAir. Dat gebeurde onder meer met kortingen.

"Schiphol zegt verrast te zijn door de groei, maar het was gewoon beleid. Ik kan me goed voorstellen dat omwonenden boos zijn dat het plafond nu al is bereikt." Elbers pleit voor nieuw overleg met Schiphol, omwonenden en overheid.