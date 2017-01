2016 recordjaar voor investeringen vastgoed

Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op basis van cijfers die vastgoedadviseur CBRE dinsdag presenteert.

In totaal werd vorig jaar voor 13,5 miljard euro in Nederlandse kantoren, winkelpanden, woningportefeuilles en ander commercieel vastgoed gestoken. In 2007 was dit nog 13,15 miljard. Als oorzaken van de hogere investeringen worden de aantrekkende economie en de lage rentestand genoemd.

Spreiding

De investeringen zijn meer gespreid over verschillende vastgoedcategorieën dan negen jaar geleden. Toen werd er bijvoorbeeld nog 9 miljard euro geïnvesteerd in kantoren en 1 miljard euro in woningen. In 2016 werd 5,8 miljard euro in kantoren geïnvesteerd en 3 miljard euro in woningen.

Bubbel

Volgens CBRE moet niet worden gevreesd voor een nieuwe 'bubbel', zoals tijdens de vastgoedcrisis in 2007, schrijft FD. Beleggers zouden risicovol vastgoed mijden en liever hogere prijzen betalen voor hoogwaardig vastgoed.

Ook wordt er minder met geleend geld gewerkt dan in 2007. In dat jaar werd vaak 80 tot 90 procent van het geïnvesteerde geld geleend. Nu geldt een leengraad van 70 procent als maximum, en lenen veel bedrijven in de praktijk niet meer dan 40 procent van het geïnvesteerde bedrag.