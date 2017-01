Werkgelegenheid VS groeit minder hard in december

Per saldo werden vorige maand 156.000 banen gecreƫerd in 's werelds grootste economie, tegen 204.000 in november. Het cijfer voor die maand werd bijgesteld van de eerder gemelde aanwas van 178.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Economen rekenden in doorsnee op 175.000 nieuwe banen in december.

De lonen in de VS stegen vorige maand in het sterkste tempo sinds 2009. Gemiddeld kregen werknemers per uur 0,4 procent meer betaald dan in november, waardoor de lonen bijna 3 procent hoger lagen dan in december 2015.

Met de groei van december kwam de totale vooruitgang in de Amerikaanse arbeidsmarkt in 2016 uit op 2,2 miljoen nieuwe banen. Na de plus van 2,7 miljoen nieuwe banen in 2015 is daarmee sprake van de langste reeks van jaren waarin minstens 2 miljoen banen per jaar worden gecreƫerd sinds het einde van de jaren 90.

De werkloosheid liep vorige maand zoals verwacht op van 4,6 naar 4,7 procent van de beroepsbevolking.