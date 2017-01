Aanschaf nieuwe personenauto's naar dieptepunt

In 2016 werden 383.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Dat is 66.000 minder (15 procent) dan een jaar eerder.

Bijna twee miljoen gebruikte auto’s kregen het afgelopen jaar een nieuwe eigenaar. Het gaat om 5 procent meer dan in 2015, de hoogste stijging sinds 1996.

Vier op de vijf aangeschafte personenauto’s zijn nu tweedehands.

Brancheorganisatie BOVAG maakte eerder deze week bekend dat Volkswagen in 2016 het populairste automerk was in Nederland.

Hybride

Het aantal verkochte hybride auto’s daalde in 2016 naar dertigduizend voertuigen, een afname van maar liefst 46 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft mogelijk te maken met de fiscale bijtelling voor hybride auto’s, die op 1 januari 2016 minder gunstig werd.

In het laatste kwartaal van 2016 kende de verkoop van hydride personenauto’s opnieuw een piek, vooral in de zakelijke markt. Op 1 januari 2017 is de fiscale bijtelling opnieuw aangepast.

Diesel

Aanmerkelijk minder consumenten kochten het afgelopen jaar een auto met dieselmotor. Was in 2015 nog bijna 30 procent van alle nieuw verkochte auto’s een diesel, vorig jaar was dat minder dan 20 procent.

Wel werden werden 22 procent meer vracht- en bestelauto’s en trekkers met oplegger verkocht. In totaal gaat het om ruim zeventigduizend bestelauto's en veertienduizend vrachtvoertuigen.