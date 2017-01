Toyota en Honda vooralsnog niet van plan om te vertrekken uit Mexico

Dit zeggen Honda-president Takahiro Hachigo en Toyota-topman Akio Toyoda in een reactie op de kritiek van aankomend president Donald Trump op Amerikaanse automakers. Beide bestuurders melden te wachten tot de inauguratie van Trump.

Trump nam eerder deze week General Motors op de korrel. Volgens de zakenman gaat de autofabrikant in Mexico Cruze sedans maken voor de Amerikaanse markt. Hij dreigde met invoerbelastingen. GM verklaarde dat alle Cruze sedans voor de VS worden gemaakt in Ohio.

Ford kwam even daarna met de aankondiging een fabriek van 1,6 miljard dollar in Mexico te schrappen en 700 miljoen te steken in een bestaande locatie in de Amerikaanse staat Michigan.

Ford-CEO Mark Fields noemt de investering in de VS een "blijk van vertrouwen" in het gunstige bedrijfsklimaat dat de aanstaande president Donald Trump wil creëren.