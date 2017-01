Britten kopen recordaantal nieuwe auto's ondanks Brexit

Wel zijn de verwachtingen voor 2017 minder rooskleurig.

De totale autoverkoop dikte in 2016 met 2,3 procent aan. Autoverkopers zullen echter minder tevreden terugkijken op de laatste maand van het jaar. Daarin bleef het aantal nieuwe registraties met 1,1 procent achter bij een jaar eerder.

Het was pas voor de derde keer in vijf jaar dat er op jaarbasis sprake was van een daling.

De vraag naar nieuwe auto's bij particulieren zit al sinds april in een neerwaartse spiraal. Daar tegenover staat een sterkere vraag naar auto's vanuit het bedrijfsleven.

In december werden echter voor het eerst in bijna een jaar minder auto's aan de man gebracht, wat erop lijkt te wijzen dat het in 2017 moeilijk zal worden de prestaties van 2016 te evenaren.