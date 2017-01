Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De cao-lonen namen in 2016 in doorsnee met 1,9 procent toe. In de zes voorgaande jaren bleef de stijging beperkt tot tussen 0,9 en 1,4 procent.

De sterkste gemiddelde loonstijging was zichtbaar bij de overheid. Daar stegen de cao-lonen in doorsnee met 3,4 procent. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat respectievelijk 1,7 en 1,4 procent.