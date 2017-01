Inflatie in eurozone stijgt hard

Het prijspeil in de eurolanden steeg vorige maand gemiddeld met 1,1 procent, na een inflatie van 0,6 procent in november. De toename werd vooral gestuwd door de olieprijs, die hoger lag dan een jaar eerder. Energie was hierdoor in doorsnee 2,5 procent duurder dan in december 2015.

De inflatie in de eurozone ligt al lange tijd ver onder het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van net geen 2 procent. Dat kwam onder meer door de enorme daling van de olieprijs in de afgelopen jaren. Olie werd afgelopen jaar echter weer wat duurder, waardoor dat effect uit de inflatiecijfers begint te verdwijnen.

De inflatie kwam zonder de beweeglijke prijzen van energie en voedingsmiddelen vorige maand uit op 0,9 procent. Daarmee was de zogeheten kerninflatie een fractie hoger dan in november.

Eurostat meldt bij de eerste raming geen cijfers van afzonderlijke landen. Dinsdag bleek uit voorlopige cijfers al wel dat de inflatie in Duitsland vorige maand is opgelopen tot 1,7 procent. Het CBS komt donderdag met een eerste schatting voor de ontwikkeling van het prijspeil in Nederland in de laatste maand van 2016.