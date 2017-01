TenneT van start met aanleg stroomkabel naar Denemarken

In de Eemshaven werd de eerste heipaal geplaatst voor de bouw van het Nederlandse converterstation voor de onderzeese stroomsnelweg.

De nieuwe verbinding is onder meer belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. Zo kan er straks meer groene stroom worden geïmporteerd uit Denemarken. Daarbij wordt de kabel zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is er een windpark op zee op aan te sluiten.

De zogenoemde COBRAcable krijgt een capaciteit van zo'n 700 megawatt, genoeg voor het elektriciteitsverbruik van zo'n 700.000 huishoudens.

TenneT werkt voor de verbinding die loopt naar het Deense Endrup samen met haar Deense tegenhanger Energinet.dk. Ze nemen elk voor 50 procent deel in het project, waarmee volgens een eerdere schatting een investering is gemoeid van meer dan 600 miljoen euro.

De kabel moet in 2019 klaar zijn. Ook in Denemarken komt er een converterstation. In deze stations zal de elektriciteit straks worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en omgekeerd.

Het is niet de eerste onderzeese kabel die TenneT aanlegt. Eerder werden al rechtstreekse connecties gemaakt naar Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. TenneT is momenteel ook bezig met een kabel tussen Duitsland en Noorwegen. Die is waarschijnlijk in 2020 af.