Volkswagen vorig jaar populairste merk in Nederland

Er werden vorig jaar 43.819 nieuwe Volkswagens geregistreerd, blijkt dinsdag uit gegevens van de RAI Vereniging en BOVAG. Daarmee komt de door het dieselschandaal geplaagde autofabrikant uit op een marktaandeel van 11,4 procent.

Renault (9,2 procent), Opel (8,5 procent), Peugeot (7,3 procent) en Ford (5,6 procent) maken de top vijf compleet. Deze fabrikanten stonden in 2015 ook in het rijtje van de best verkochte merken.

De Volkswagen Golf was vorig jaar het best verkochte model (12.432). Gevolgd door de Renault Clio (10.730) en de Volkswagen Polo (9.945). Ook de Opel Astra (9.893) en de Volkswagen UP! (8.638) waren vorig jaar populair.

De Opel Astra en Volkswagen UP! hebben in 2016 de Volvo V40 en Peugeot 308 uit de top vijf verdrongen.

Minder registraties

Er zijn vorig jaar in totaal 382.825 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 14,7 procent minder dan in 2015. De organisaties stellen dat het aantal in 2016 flink lager is doordat er eind 2015 juist een grote piek was.

In december 2016 werden 35.723 nieuwe wagens geregistreerd, ruim 48 procent minder dan een jaar eerder. Toen ging het nog om bijna 70.000 registraties. In die maand werden nog veel diesels en plug-in hybrides verkocht waarvoor zakelijke rijders nog van een fiscaal aantrekkelijkere bijtelling konden profiteren.

In oktober schatten de organisaties al dat een eerder afgegeven prognose van 400.000 nieuwe personenauto's in 2016 niet meer gehaald zou worden. In 2016 waren er nog vier categorieën met percentages van 4, 15, 21 en 25 procent bijtelling.

Bijtelling

Per 2017 zijn er nog maar twee bijtellingstarieven voor privégebruik van de auto van de zaak: 4 procent voor volledig elektrische auto's en 22 procent voor de rest. Dit betekent dat voor nieuwe plug-in hybrides in 2017 meer bijtelling betaald moet worden dan in 2016. Voor auto's die meer dan 106 gram CO2 per kilometer uitstoten, geldt in 2017 juist een lager tarief. Beide typen vallen voortaan in dezelfde categorie van 22 procent.

In de afgelopen maanden was er volgens de organisaties "een bescheiden extra toeloop" op plug-in hybrides. Zakelijke rijders die een auto willen hebben die in 2016 nog in de categorie van 25 procent zou vallen, hebben juist gewacht met het uitzoeken van een nieuwe auto.

Rustiger vaarwater

BOVAG en RAI Vereniging denken dat de automarkt nu weer in "rustiger vaarwater" komt, omdat er de komende jaren "geen ingrijpende fiscale wijzigingen" meer gepland zijn.

"Daarmee komt er een eind aan de jarenlange marktverstoring, waarbij voornamelijk de bijtellingsregels bepaalden welke merken en modellen succesvol waren", aldus de organisaties.

Naar verwachting worden dit jaar 415.000 nieuwe personenauto's geregistreerd.