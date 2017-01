China scherpt beperkende maatregelen uitgaven buitenland aan

De overheid wil hiermee naar eigen zeggen voorkomen dat Chinees geld wordt witgewassen of illegaal wordt geïnvesteerd in buitenlands vastgoed, schrijft persbureau Bloomberg.

Hoewel het in China nog steeds toegestaan is om maximaal 50.000 dollar (bijna 48.000 euro) per persoon per jaar te wisselen, moeten klanten vanaf dit jaar veel gedetailleerder beschrijven waaraan, waar en wanneer ze het geld willen besteden.

Daarnaast moet een verklaring worden ondertekend waarin de klant belooft met het geld geen buitenlands vastgoed, effecten, levensverzekeringen of beleggingsverzekeringen te zullen kopen. Wie de regels overtreedt, mag drie jaar lang geen geld wisselen en wordt aan een witwasonderzoek onderworpen.

Het verscherpte toezicht is onderdeel van maatregelen die China treft sinds de waarde van de Chinese munteenheid yuan flink daalde. Bloomberg berekende dat in de eerste tien maanden van 2016 zo’n 689 miljard dollar (658,5 miljard euro) het land verliet. De yuan bereikte dinsdag de laagste waarde in ruim acht jaar.