Tesla stelt 'Brexit-prijsverhoging' in Verenig Koninkrijk twee weken uit

"We stellen de geplande prijsverhoging twee weken uit, zodat klanten die vanwege de drukte hun bestelling niet konden voltooien dit alsnog kunnen doen", maakt de producent maandag bekend. Dat meldt persbureau Bloomberg.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's kondigde eind december onverwachts aan dat zijn prijzen in het Verenigd Koninkrijk per 1 januari met 5 procent zouden worden verhoogd. Die stijging is een gevolg van de waardedaling van het Britse pond sterling na het Brexit-referendum in juni. Model S, Tesla's populairste auto, kost op dit moment nog 58.900 pond (70.000 euro).

Tesla is niet het enige bedrijf dat naar aanleiding van het Brexit-referendum de prijzen voor Britse consumenten verhoogt. Apple verhoogde de prijzen van sommige van zijn laptops tot wel 20 procent en supermarktketen Tesco haalde in oktober een aantal producten uit de schappen vanwege een prijsconflict met Unilever. Ook dat was een gevolg van het Brexit-besluit.