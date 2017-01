Coop behaalt recordomzet in 2016 van ruim 1,1 miljard euro

Coop profiteerde onder meer van een toename van het aantal klanten die per winkelbezoek meer geld uitgaven.

De omzet kwam 3,3 procent hoger uit dan in het voorgaande jaar, dat een week langer duurde. Volgens Coop is op vergelijkbare basis sprake van 5,4 procent groei, waarmee de super naar eigen zeggen de prestaties van de markt heeft overtroffen.

De supermarktketen telt inmiddels 258 filialen verspreid over het land. Dat zijn er vier meer dan een jaar geleden. In 2016 werden negen nieuwe supermarkten geopend, maar zijn tevens vier winkels doorverkocht en er is een vestiging gesloten. Een groot deel van de zaken wordt gerund door zelfstandige ondernemers.

Coop rekent in 2017 op verdere groei. Afgelopen jaar heeft de keten opnieuw flink geïnvesteerd in het moderniseren van zijn winkels. Ook is de webshop vernieuwd, wat de onlinebestellingen moet aanjagen.