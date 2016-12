Oostenrijk wil alliantie tegen Duits tolplan

Nederland steunt dat voorstel, laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten.

Leichtfried heeft in een brief aan de EU-commissaris van Verkeer Violeta Bulc zijn onbegrip geuit over het akkoord dat de Europese Commissie begin december met Duitsland sloot over de tol. Oostenrijk vindt het compromis onacceptabel en in strijd met de EU-regels. Buitenlandse automobilisten worden benadeeld, omdat alleen Duitsers via de wegenbelasting compensatie krijgen, aldus Leichtfried.

Ook Nederland heeft opheldering gevraagd aan de EU-commissaris. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) wil van Bulc horen waarom het tolplan nu ineens wel mag volgens de EU-regels en waarom niet-Duitse automobilisten anders mogen worden behandeld dan Duitse weggebruikers.

De bewindsvouw kondigde eerder al aan dat Nederland naar de Europese rechter stapt als het Duitse tolplan doorgaat.