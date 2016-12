'Antwerpse haven aan kop door overheidssteun'

Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

De containeroverslag in de Belgische stad zou dit jaar 4 procent zijn gegroeid ten opzichte van 2015. De overslag zou voor het eerst door de grens breken van tien miljoen zeecontainers. Door overheidssteun kunnen de Belgen lagere tarieven bieden.

De containeroverslag in Rotterdam kromp de eerste negen maanden van dit jaar juist 0,5 procent. Ook Hamburg zag een negatieve lijn: die haven ging in dezelfde periode 2 procent achteruit.

De Rotterdamse havendirecteur Allard Castelein zegt in de krant dat 2016 een roerig jaar was voor de havensector. "De rederijen beconcurreren elkaar met steeds grotere schepen en ze vreten elkaar intussen deels op", aldus Castelein. "Hanjin valt om. UASC komt in handen van Hapag Lloyd. Maersk slokt Hamburg Süd op. Cosco en China Shipping smelten samen. Ook de Japanse rederijen MOL, NYK en K-Line gaan fuseren.”

Er zijn drie allianties van rederijen overgebleven. Het gaat om 2M, Ocean Alliance en THE Alliance. De Rotterdamse haveneconoom Onno de Jong over de allianties: "Reken maar dat die grote blokken op het scherp van de snede onderhandelen met Rotterdam, Antwerpen en Hamburg over de vraag welke haven de gunstigste tarieven en voorwaarden biedt."