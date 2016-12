Machinisten en conducteurs NS plannen werkonderbreking

Een woordvoerder van de machinisten verwacht ''een veelvoud" van de vier- à vijfhonderd medewerkers die aan het vorige groot werkoverleg hebben meegedaan. Dat overleg was eind oktober in Amsterdam. Ook voorziet de woordvoerder aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer.

Het zou niet gaan om een door de vakbonden aangevoerde actie, maar om een individueel georganiseerd protest op Facebook.

Het NS-personeel is vooral tegen het te vaak op dezelfde trajecten rijden. Dat zou leiden tot concentratieverlies. De NS heeft meer variatie in de roosters toegezegd, maar dat duurt de machinisten en conducteurs te lang. De nieuwe zogenoemde werkpakketten komen voor de machinisten in april en voor de conducteurs in juni.

De rechter verbood vorige week een staking door machinistenvakbond VVMC. De machinisten en conducteurs mogen tot 6 januari geen werkonderbrekingen houden. Dat verbod is met name vanwege veiligheidsrisico's opgelegd.

VVMC was de enige vakbond die tot een staking heeft opgeroepen. Andere vakbonden willen de door de NS beloofde verbeteringen afwachten. De rechter oordeelde dat de eerder aangekondigde staking te vroeg kwam, omdat het bedrijf nog met de bonden over verbeteringen praat.

Reactie NS

Een woordvoerder van de NS zegt tegen NU.nl dat het bedrijf nog steeds in overleg is met de spoorvakbonden, ondernemingsraad en andere betrokken partijen. "Alle partijen spreken elkaar regelmatig. Inhoudelijk nemen we nu alle kritiekpunten door."

De NS wil de uitkomst van die overleggen afwachten, voor ze verder reageert op deze geplande actie.