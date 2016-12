Britse financieel directeuren blijven optimistisch ondanks onzekerheid

Het optimisme is zelfs gestegen naar het hoogste punt in achttien maanden, zo meldt accountants- en advieskantoor Deloitte op basis van eigen onderzoek.

Deloitte ondervroeg financieel directeuren van 119 grote beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen naar hun verwachtingen.

Een kwart van de cfo’s zegt optimistischer te zijn over de toekomst. In het vorige onderzoek, tijdens het derde kwartaal, was dat percentage nog 16 procent. Na het Brexit-referendum in juni stond het cijfer op 1 procent.

Uitgaven

Opvallend is dat veel financiële topmannen ook melden dat er meer onzekerheid is. Verder zeggen ze bijvoorbeeld van plan te zijn om weinig risico’s te nemen in de bedrijfsvoering. Zo verwachten ze minder uit te geven volgend jaar.

David Sproul, topman bij de Britse tak van Deloitte, zegt dat onzekerheid "het nieuwe normaal" is in de Britse economie. "2016 was een onstuimig jaar, maar het optimisme in deze peiling geeft vertrouwen voor 2017", aldus Sproul.