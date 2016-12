Slijterij supermarkt moet leidinggevende hebben

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft dat woensdag bepaald in een zaak die belangenvereniging SlijtersUnie had aangespannen tegen verschillende gemeenten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

In navolging van de rechtbank Oost-Brabant, oordeelde ook de Raad van State dat de Drank- en Horecawet wordt overtreden op het moment dat er geen leidinggevende aanwezig is.

SlijtersUnie wordt daarmee in het gelijk gesteld. De organisatie had de burgemeesters van Sint-Oedenrode, Someren en Schijndel gevraagd om maatregelen te nemen tegen drie slijterijen in lokale supermarkten. De winkels hadden geen permanente managers die toezicht hielden op de drankafdeling.

Volgens de burgemeesters was dit ook niet nodig, omdat de supermarkt en de slijterij volgens hen een gezamenlijke 'inrichting' vormen.

Eén leidinggevende voor de hele winkel zou daarmee afdoende zijn. De Raad van State bestempelt de slijterij echter als een aparte ruimte waarin een leidinggevende aanwezig moet zijn.