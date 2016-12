'ECB moet opkoopprogramma staatsleningen afbouwen'

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), dinsdag in een interview in nrc.next.

Knot pleit in het interview voor "tapering": het terugschroeven van opkopen richting de nul. "Het is duidelijk dat we die taperingsfase niet lang meer kunnen uitstellen", aldus de DNB-president.

Volgens hem missen financiële markten door het opkoopprogramma hun risicokompas. "Investeringen en beleggingen die economisch weinig rendabel zijn, vinden dan toch plaats." Knot wijst op het voorbeeld van de huizenmarkt, waar "prijzen vrijwel alleen stijgen op basis van de lage rente".

Verlengen

Begin december besloot het ECB-bestuur nog het opkoopprogramma met negen maanden te verlengen tot en met eind 2017, maar het maandelijkse bedrag wel te verlagen van 80 miljard euro naar 60 miljard euro. Door te zorgen voor meer geld in financiële markten hoopt de ECB dat banken meer geld uitlenen. Zo moet de economie worden aangejaagd en de inflatie worden aangewakkerd.

Knot: "Mijn voorkeur bij de laatste vergadering was om, naast het teruggeschroefde volume, ook korter door te gaan dan tot eind volgend jaar. Maar nu we er eenmaal aan zijn begonnen, kunnen we niet abrupt stoppen. Dat geeft te veel onrust op de financiële markten."