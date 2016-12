Chinese industriële productie groeit 6 procent volgend jaar

De Chinese industrieminister Miao Wei sprak deze verwachting uit in een maandag gepubliceerde blog.

Het niveau van Chinese investeringen in andere landen zal dit jaar waarschijnlijk uitkomen op in totaal 1,12 biljoen yuan (154 miljard euro). Vanuit andere landen is dit jaar ter waarde van 107,9 miljard euro aan investeringen gedaan in China.

De Chinese regering verklaarde maandag dat voor komend jaar een "gezonde en nette" ontwikkeling van investeringen zal worden gestimuleerd.

Maatregelen om vastgoedspeculatie in Chinese steden tegen te gaan blijven ook in 2017 van kracht. Zo moeten Chinese banken strenger zijn in het verstrekken van leningen voor vastgoed.