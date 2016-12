'Nuance in bonusdiscussie banken wordt niet meer erkend'

Dit vertelt, Gerrit Zalm, vertrekkend topman bij ABN Amro, in een zaterdag gepubliceerd afscheidsinterview met Het Financieele Dagblad.

Hij wijst onder andere naar het toekennen van bonussen voor het behalen van een hoger dan geëiste kapitaalbuffer. Maar bij een maatschappelijke discussie over extra beloningen wint de emotie het van de rationaliteit, zegt hij.

Een verklaring zoekt hij bij het opduiken van schandalen uit het verleden zoals de problemen bij Deutsche Bank. "De associatie is dat ze nog steeds niets hebben geleerd. Dan wordt het een perceptiekwestie."

Eer en plezier

"Tegelijkertijd kan je ook heel goed zonder bonus hoor", voegt de oud-minister toe. Zo verhaalt Zalm over wat hij vertelde aan Amerikaanse beleggers toen die vroegen naar zijn motivatie. "Ik zei: er is ook zoiets als eer en plezier. Dat zijn ook belangrijke drijfveren. Uiteindelijk werk je vanuit een intrinsieke motivatie, je gaat niet plotseling harder lopen door een bonus."

Zalm vertrekt vervroegd bij ABN Amro, dat voor het grootste deel nog in handen is van de staat. De topman heeft een contract tot mei 2018, maar vertrekt vanaf 1 januari 2017. ZIjn opvolger is financieel directeur Kees van Dijkhuizen.

Zalm zegt over zijn vertrek dat hij waarschijnlijk wel langer had kunnen blijven, maar dat de huidige strategie tot 2020 loopt en dat het niet voor de hand ligt dat hij in 2021 als 69-jarige daar nog verantwoording over aflegt.