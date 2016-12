Benoeming Van Dijkhuizen tot algemeen directeur ABN Amro goedgekeurd

De bank maakte de benoeming van Van Dijkhuizen, nu financieel directeur bij de bank, in november bekend. Van Dijkhuizen volg Zalm op per 1 januari 2017.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) had een zwaarwegend adviesrecht in de benoeming, omdat de staat nog voor 70 procent aandeelhouder van de bank is. In november noemde Dijsselbloem de nieuwe directeur al een "uitstekende bankier en een prima bestuurder met een sterke maatschappelijke antenne".

Van Dijkhuizen kwam in 2013 in dienst bij ABN Amro. Daarvoor had hij dezelfde functie bij de Haagse bank NIBC. Ook had hij diverse functies bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Tussen 2000 en 2005 was hij als thesaurier-generaal één van de belangrijkste adviseurs van de minister van Financiën.

Zoektocht

De raad van commissarissen van ABN Amro is een externe zoektocht begonnen naar een nieuwe financiële directeur. In de tussentijd is Alexander Rahusen, hoofd controlling, benoemd tot ad interim financieel directeur.