Rechter verbiedt treinstaking NS-personeel op vrijdagochtend

Dat heeft met name te maken met veiligheidsrisico's, blijkt donderdag uit de uitspraak in het kort geding dat door de NS is aangespannen. De machinisten en conducteurs mogen tot 6 januari geen werkonderbrekingen houden.

De rechter vindt het niet verantwoord als grote groepen mensen zich vanwege een staking op de stations zouden verzamelen. De NS benadrukte tijdens de zaak dat er minder politieagenten ingezet kunnen worden, omdat zij al aanwezig moeten zijn bij grote evenementen.

Machinisten en conducteurs die lid zijn van vakbond VVMC wilden vrijdagochtend vanaf het begin van hun diensten tot aan 11.00 uur 's ochtends staken. Het ging om personeel met als standplaats Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp.

Grote impact

De NS vreesde "een grote impact in het hele land" als de staking door mocht gaan. Het zou de grootste treinstaking sinds 2001 zijn geweest.

"Deze uitspraak is goed nieuws voor onze reizigers. Anders hadden zij morgen grote hinder ondervonden", stelt de NS donderdag in een reactie. Het bedrijf zegt met de vakbonden over dit onderwerp te blijven praten.

Bestuurder Wim Eilert van VVMC noemt de uitspraak teleurstellend. Hij kon nog niet zeggen of de vakbond een staking voor op een later moment zal voorbereiden. "We gaan eerst de uitspraak bestuderen. In elk geval gaan we knokken voor goede werkpakketten. We zijn altijd bereid om te praten en gooien de deur niet dicht", aldus Eilert.

VVMC en de NS onderhandelen al maanden over de zogenoemde werkpakketten. Ook op woensdag werd er overlegd, maar dit heeft volgens de advocaat van de vakbond niets opgeleverd. "We zitten in een impasse waar we niet uitkomen", meent de advocaat.

Ontevreden

Het personeel is ontevreden, omdat er te weinig variatie zou zitten in het aantal trajecten dat zij mogen afleggen. Hierdoor zouden ze tijdens het werk minder oplettend zijn.

De NS erkent dat de roosters aangepast moeten worden, maar vindt een staking voorbarig. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen al hard aan verbeteringen die in april 2017 worden doorgevoerd. In november zijn de roosters op aandringen van het personeel ook al deels aangepast.

Te vroeg

VVMC is de enige vakbond die tot een staking heeft opgeroepen. Andere vakbonden willen de door de NS beloofde verbeteringen afwachten.

De rechter oordeelt dan ook dat de aangekondigde staking te vroeg komt, omdat de NS nog met vakbonden in gesprek is over verbeteringen. Bovendien zou de vakbond niet duidelijk genoeg een ultimatum aan de NS hebben gesteld.