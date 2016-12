Gedeeltelijk akkoord cao en sociaal plan voor medewerkers Achmea

Het belangrijkste punt in het cao-akkoord is het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers. De dertienduizend medewerkers op wie de cao van toepassing is, krijgen per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 1 procent.

Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd van vier jaar en geldt ook vanaf 2017. Op dit moment leggen de vakorganisaties het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden.

Annelies Bontjer van FNV zegt echter tegen NU.nl dat de vakbond het loonaanbond te mager vindt. "Wij hebben 2 procent voorgesteld." Dat werd echter direct afgeslagen door Achmea stelt Bontjer. De vakbond zal hun leden ook niet laten stemmen over het akkoord dat is bereikt met de twee andere organisaties. "We wachten het nieuwe jaar nu eerst af."

Ontslagronde

Vorige week werd bekend dat Achmea tot en met 2019 ongeveer tweeduizend banen gaat schrappen in Nederland. De ontslagronde hangt volgens de verzekeraar samen met hun verdere digitalisering en de veranderende wensen van de klant.

Volgens Achmea zouden de ontslagen onvermijdelijk zijn omdat de kosten de komende jaren met ten minste 200 miljoen euro omlaag moeten.