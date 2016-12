DHL en Sandd nemen taken PostNL-loketten in Bruna-winkels over

Begin volgend jaar zal Bruna de eerste winkels in de grote steden ombouwen, zegt Sandd-topman Ronald van de Laar donderdag.

Binnen twee jaar moeten alle Bruna's zijn voorzien van nieuwe servicebalies. Bruna praat volgens een woordvoerster ook met andere partijen over een samenwerking, inclusief PostNL. Volgens Van de Laar is het echter geen optie dat PostNL achter hetzelfde loket komt als Sandd en DHL.

DHL heeft al ongeveer vijftienhonderd ophaal- en verzendpunten. Sandd onderzoekt ook verdere samenwerkingen met DHL op het gebied van postbezorging.

Zo zou een verdeling van pakketjes mogelijk zijn, waarbij Sandd de pakjes doet die via de brievenbus kunnen. De twee partijen introduceerden onlangs ook al gezamenlijk een frankeermachine.

Sandd richt nu vooral op de klein zakelijke markt, maar volgens de topman wordt steeds meer gekeken naar consumenten. ''Sandd zal zich steeds meer gaan focussen op de behoeftes van het mkb en van de particuliere verzenders en ontvangers."

PostNL gaat er vooralsnog van uit dat de samenwerking met Bruna wordt voortgezet, zo laat een woordvoerster weten. ''Wij zitten in het overgrote deel van de Bruna-winkels. We zijn uitermate tevreden over de samenwerking en we hebben het volste vertrouwen dat we die gaan continueren."