'Eindejaarspiek winkeliers hoogst sinds 2005'

Volgens het economisch bureau van ABN Amro zetten retailers deze maand zo'n 21 procent meer om dan het gemiddelde van de overige elf maanden van 2016.

Vanwege de feestdagen wordt er elk jaar flink meer geshopt in de laatste maand van het jaar, maar zo'n grote eindejaarspiek als dit jaar heeft Nederland lang niet meer gezien. In december vorig jaar werd door winkeliers nog 19,8 procent meer omgezet dan gemiddeld in de overige maanden van 2015.

Decemberomzet

Niet alleen in relatieve zin voorziet ABN Amro een goede feestmaand. In harde euro's komt de decemberomzet waarschijnlijk op het hoogste niveau uit sinds 2008. Gecorrigeerd voor prijsverhogingen in de tussentijd kunnen retailers rekenen op hun beste jaareinde sinds 2011.

Dat de verwachtingen voor de decemberomzet dit jaar zo hoog gespannen zijn, is deels te danken aan het aantrekken van de economie en het verbeterde consumentenvertrouwen.

Branche

Wat echter ook speelt is dat dat de omzet van de retail in de rest van het jaar tot nu toe wat tegenviel. De consumptie is minder hard gestegen dan op basis van de hogere koopkracht te verwachten was, verklaart ABN-econoom Sonny Duijn. Dat komt doordat consumenten hun geld ook gebruikten voor andere zaken, zoals sparen of het aflossen van schulden.

De hoogte van de eindejaarspiek verschilt traditioneel per branche. Slijterijen en speelgoedwinkels hebben afgelopen jaren in december telkens ongeveer vier vijfde meer omgezet dan in een gemiddelde normale maand. Bij schoenenwinkels en supermarkten kwam de omzet in december door de bank genomen ongeveer een tiende hoger uit dan in de andere maanden.