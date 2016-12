Geen straf Kroes voor niet melden bestuursfunctie Bahama's

Kroes had in 2004 niet opgegeven dat ze directeur was van een bedrijf op de Bahama’s, zoals in september werd onthuld in de zogenoemde Bahama Leaks. Dat was een overtreding van de gedragscode, zo is vastgesteld door het ethische comité van de commissie.

Volgens de commissie kon ze echter ''in redelijkheid" niet weten dat ze van 2000 tot 2009 als directeur stond ingeschreven.

Kroes had eerder al erkend dat er iets verkeerd was gegaan en heeft in september in twee brieven excuses aangeboden. Ze heeft de functie overigens niet daadwerkelijk uitgeoefend en kreeg er ook niet voor betaald.

Kroes werd in 2004 commissaris voor Mededinging en in 2009 kreeg ze de post Digitale Agenda, die ze vervulde tot 2014.

Inkomen

Wel krijgt Kroes een tik op de vingers van de Europese Commissie omdat ze in strijd met de regels heeft gehandeld. Ze had haar inkomen over 2015 niet opgegeven, terwijl ze wel een toelage kreeg waar oud-commissarissen recht op hebben. Het niet bekend gemaakte bedrag is direct teruggevorderd door de commissie.

Er volgt geen boete en ze wordt ook niet voor het Europees Hof van Justitie gesleept. Daarvoor zijn ''onvoldoende wettelijke gronden". Het blijft bij een reprimande.

Kroes gaf op 20 september haar inkomen over 2015 en het geschatte inkomen over 2016 alsnog op, terwijl ze in januari nog had gemeld dat ze over 2015 geen inkomsten had. Onzorgvuldig, is het oordeel. De 75-jarige Kroes is hier per brief over geïnformeerd.