Europese Unie wil vrijhandel met Turkije moderniseren

De Europese Commissie stelt woensdag voor de zogeheten douane-unie met Turkije uit 1996 te moderniseren.

Die bepaalt nu dat alleen industriële producten zonder importtarieven kunnen worden verhandeld. Uitbreiding, ook naar publieke aanbestedingen, zou beide beide partijen ''substantieel voordeel'' bieden.

Brussel vraagt toestemming van de lidstaten om de onderhandelingen over de ''upgrade'' te beginnen. Die is volgens de commissie een essentieel onderdeel van de vorig jaar verdiepte relatie, waartoe ook de afspraken over het terugnemen van vluchtelingen door Turkije wordt gerekend.

Het voorstel kan volgens waarnemers worden gezien als compensatie voor het uitblijven van visumvrijstelling voor Turken die naar de EU reizen.

De EU is de grootste handelspartner voor Turkije, goed voor 41 procent van het handelsvolume van dat land. Andersom is Turkije de vijfde handelspartner voor de EU. De waarde van de wederzijdse handel is sinds 1996 verviervoudigd naar jaarlijks 140 miljard euro.