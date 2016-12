Westelijke Sahara niet in vrijhandelsverdrag EU en Marokko

Het vrijhandelsakkoord dat Marokko en de EU in 2012 afsloten over landbouw- en visserijproducten is wel geldig maar niet van toepassing op de Westelijke Sahara.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag bepaald. De Europese ministers waren bij het hof in Luxemburg in beroep gegaan nadat de EU-rechters in december 2015 het vrijhandelsakkoord met Marokko ongeldig hadden verklaard.

De reden was dat het akkoord niet rept over de Westelijke Sahara, terwijl er wel producten voor de EU vandaan komen.

Volgens het hof blijkt uit internationale verdragen dat de Westelijke Sahara niet tot het grondgebied van Marokko hoort en daarom zijn vrijhandelsverdragen met de EU er niet van toepassing. De Westelijke Sahara werd in 1975 ingelijfd door Marokko.