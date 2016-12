Dat bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging is een stuk kleiner dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat in oktober de investeringen in personenauto’s en infrastructuur krompen. De investeringen in woningen groeiden in oktober opnieuw aanzienlijk, aldus het statistiekbureau.

Volgens het CBS zijn de condities voor investeringen in december gunstiger dan in oktober.