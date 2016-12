'Boeren profiteren niet van hoge prijs vanille'

Dat stellen de internationale afdeling van vakbond CNV en belangenorganisatie Fairfood in een dinsdag gepresenteerd rapport.

Daarin roepen de organisaties bedrijven die veel vanille gebruiken op de grote problemen onder vanilleboeren in Madagaskar aan te pakken. Samen zijn die boeren goed voor zo'n 70 procent van het wereldwijde aanbod aan vanille.

Hoewel de vanilleprijs nu een recordhoogte van 430 euro per kilo heeft bereikt, leeft meer dan driekwart van de vanilleboeren onder de armoedegrens, stellen de onderzoekers.

Veiligheid

''De trend is dat consumenten natuurlijke vanille willen. De vraag is enorm en de prijs ongekend hoog, maar boeren in Madagaskar kunnen niet eens hun gezin onderhouden", stelt Fairfood-directeur Sander de Jong.

"Daarnaast is hun veiligheid in het geding omdat vanillediefstal en beroving toenemen. Bedrijven kunnen dit op korte termijn veranderen.''

Onderhandelingspositie

Ongeveer tachtigduizend boeren in Madagaskar telen vanille, vaak op moeilijk bereikbare plekken in de Sava-regio. ''Zij zijn nauwelijks georganiseerd in vakbonden of coöperaties en hun onderhandelingspositie is slecht'', aldus de onderzoekers.

''Ze zijn onbekend met de vanillemarkt en ook is er weinig kennis over opslag, transport en financiën. Nu de vanilleprijs op recordhoogte is, neemt het aantal berovingen en diefstal van vanille dramatisch toe.''