Nederlandse export bloemen en planten naar recordniveau

In 2016 wordt naar verwachting voor in totaal 5,7 miljard euro aan bloemen en planten aan het buitenland verkocht. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. Tot en met november nam de export van bloemen met 2 procent toe, tot 3,3 miljard euro.

De export van planten lag in de eerste elf maanden van 2016 met 2 miljard euro bijna 5 procent hoger dan vorig jaar.

Exporteurs verwachten de positieve lijn in 2017 door te trekken, aldus VGB. Daarbij is het wel van belang dat het vertrouwen onder consumenten sterk blijft.

Duitsland

De grootste markt voor Nederlandse bloemen en planten is Duitsland. Die was met een plus van 7 procent, tot 1,5 miljard euro, tot en met november goed voor 60 procent van de totale exportgroei.

Het enige land uit de top 10 van belangrijkste exportbestemmingen van Nederlandse bloemen en planten waarnaar de uitvoer slonk is Groot-Brittannië. Door de sterke daling van het Britse pond lag de uitvoer naar de overkant van de Noordzee vorig kwartaal 5,5 procent lager dan een jaar eerder.