Voor nalatigheid veroordeelde IMF-baas Lagarde houdt steun bestuur

Lagarde werd maandag in Frankrijk schuldig bevonden aan nalatigheid. De Franse rechters besloten ook dat de zestigjarige Lagarde geen straf krijgt.

In een verklaring laat het IMF weten dat het bestuur het "volledige vertrouwen" blijft houden in Lagarde en ernaar uitkijkt met haar te blijven werken.

Lagarde zou in 2008 als Franse minister van Financiën en Economische Zaken niet hebben ingegrepen bij een compensatieregeling voor zakenman Bernard Tapie. Hij kreeg indertijd 400 miljoen euro van de staatsbank Crédit Lyonnais na een geschil over de verkoop van zijn meerderheidsaandeel in de Duitse sportfirma Adidas.

In beroep

De IMF-topvrouw heeft laten weten dat ze niet van plan is om in beroep te gaan. "Ik ben er niet tevreden mee, maar er is een punt waarop men gewoon moet stoppen, de pagina om moet slaan en door moet gaan met werken met die mensen die mij hun vertrouwen hebben gegeven", aldus Lagarde.