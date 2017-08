'Zonnepanelen nog steeds de meest rendabele, duurzame besparing'

Truus Remkes van de Aannemersfederatie Nederland ziet de interesse van de consument voor duurzaam bouwen groeien: "Bij renovaties en verbouwingen merken we dat mensen best wel geïnteresseerd zijn. Maar duurzame oplossingen zijn vaak ook wat duurder. En we wijzen wel op het rendement en dat je de investering terugverdient, maar vaak kiezen mensen toch voor de portemonnee op korte termijn en gaan ze voor een minder duurzaam alternatief."

"Het is wel een groot verschil of je een nieuwbouwwoning duurzaam wilt maken of dat je een bestaande woning verbouwt. Hoe ouder het huis, hoe uitdagender het is", steekt Reinier Schneider van Bleeve, het platform voor verduurzaming van je woning, van wal. "Bij een nieuwbouwwoning is het bijna crimineel om de bewoners nog op te zadelen met een gasgestookte cv-ketel, terwijl bewoners van oudere woningen vaak de stap naar aardgasvrij nog niet kunnen maken."

"Tijdens de Nationale Klimaattop van 2016 is de intentie van negentig gemeenten uitgesproken om aardgasvrije woningen te hebben. Dat betekent dat huizen die nú nog met aardgasvoorziening worden gebouwd al binnen vijftien jaar een grondige renovatie moeten ondergaan om alsnog aardgasvrij te worden."

“Mensen willen wel besparen, maar weten niet goed hoe dat moet.” Reinier Schneider, Bleeve

Warmtepomp

Een warmtepomp is een goed alternatief om voor warmte te zorgen in plaats van de cv-ketel. De pomp wint warmte uit de lucht, de bodem of grondwater en zet dit om in energie om het huis te verwarmen. Het kost wel elektriciteit. Je stroomverbruik neemt toe, maar je gasverbruik af. Als je dit combineert met zonnepanelen, heb je een heel duurzame combinatie.

Isolatie

Schneider: "Let wel op dat je je huis goed isoleert, anders moet de warmtepomp te hard werken voor een stabiele temperatuur en bespaar je minder dan je zou kunnen. Verder is een warmtepomp erop gebouwd om een stabiele, lage temperatuur af te geven. Daarom werkt deze goed in combinatie met bijvoorbeeld vloerverwarming."

Energiepalen

Een nieuwere vorm van duurzaam bouwen, zit in de grond. Met energiepalen in je fundering is het mogelijk om warmte op te wekken. Er lopen leidingen door de palen met daarin een vloeistof die opwarmt door de warmte van de aarde. Hoe dieper de paal, hoe warmer de aarde. Schneider: "In de binnenstad van grote steden is een aparte grondboring voor een woning vaak niet haalbaar, maar bij nieuwbouwprojecten of als je je fundering toch al moest aanpakken, is het wel een leuke innovatieve oplossing."

Dubbel glas

Met dubbel, of zelfs driedubbel glas in je ramen bespaar je heel veel energie. "Alleen vergeten mensen nog wel eens dat het dubbel glas van twintig jaar geleden niet hetzelfde dubbel glas is van nu. De isolatiewaarde is in die periode bijna verdubbeld. Een HR++-glas kan veel meer besparen dan dubbele beglazing van twintig jaar terug."

Zonnepanelen

Zonnepanelen verdienen zichzelf volgens Schneider terug tussen de zeven en negen jaar. Met een levensverwachting van 25 jaar, lijkt dit een goede investering. "Mensen hebben wel interesse, maar zijn ook soms nog terughouden, het gaat om behoorlijk wat geld, maar het is een zeer rendabele investering. Het rendement is hoger dan bij de warmtepomp of het isolatieglas."

"Het teveel aan energie kun je salderen bij je energiemaatschappij: wat je overdag opwekt, maar niet besteedt, wordt weggestreept tegen je eigen verbruik als er geen zonlicht is om op te wekken."

Eerst besparen, dan opwekken

"Voordat je aan grote energiebesparende maatregelen begint, loont het om eerst bínnen de muren van je huis te kijken wat je aan besparing kan doen. Met dubbel HR++-glas, goede vloer- en muurisolatie kan je flink besparen op je gasrekening. Vervang je al je verlichting voor led-verlichting, dan bespaar je soms al zoveel dat je twee zonnepanelen minder nodig hebt om energieneutraal te leven", aldus Scheider.

Keuze van de consument

Remkes besluit: "We willen wel zelfvoorzienende woningen bouwen, maar mensen moeten ook heel bewust met die energie omgaan. Het enige dat wij kunnen doen, is er op blijven hameren en zorgen voor bewustwording bij de consument."

"Innovatieve producten zijn in het begin duur. Het zijn de eenlingen, die heel duurzaam willen leven, die er dan toch voor kiezen. Hoe meer mensen deze producten kopen, hoe goedkoper ze worden. Zo moet het hiermee ook gaan."