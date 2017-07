'Groot deel assortiment Blokker al bij AH te koop'

Dit vertelt Richard Otto, auteur van het boek Blokker: Huishoudwinkel in crisistijd, dat hij samen met journalist Bas Nieuwenhuijsen schreef.

Gevraagd naar een verklaring voor de malaise bij het concern wijst ook hij op de groei van online verkopen, waar Blokker niet in uitblinkt, en de concurrentie van budgetketens zoals Action. Maar hij merkt verder op dat veel van de producten van Blokker simpelweg bij andere ketens te koop zijn.

"Bij Albert Heijn kun je al een groot deel van het assortiment van Blokker kopen, bijvoorbeeld koffiekopjes. En ook bij Karwei kun je broodroosters kopen en bij de Gamma heb je gewoon woonaccessoires. Dat waren vroeger spullen waar je voor naar de Blokker ging."

Action en online

"Het gaat niet alleen om de Action of online. Het is een veel breder verhaal, denk ik. Dat is iets wat je weinig hoort. De meeste redenen zijn al genoemd. Er werd eigenlijk bij Jaap Blokker al te weinig geïnvesteerd in de winkels, bijvoorbeeld in de inkoopsystemen."

"Het is eigenlijk ook raar dat ze de concurrentie met de Action niet aangingen. Terwijl ze de spullen eigenlijk uit dezelfde fabriek haalden. Dat geeft ook aan hoeveel geld Blokker heeft verdiend in het verleden, want die pakten natuurlijk een veel grotere marge dan Action."

In maart verliet het laatste familielid de bedrijfstop van het concern. De 71-jarige Albert Blokker, kleinzoon van oprichter Jacob Blokker trad terug als commissaris bij het retailbedrijf. Daarmee was er voor het eerst in honderdtwintig jaar geen lid van de familie Blokker in de bedrijfstop.

Otto, die ooit in de publiciteit kwam met een plan om de merknaam V&D over te nemen, verbaast zich erover dat Blokker er nooit voor gekozen heeft om de concurrentie aan te gaan met Action.

Rages en trends

"Vroeger was Blokker altijd een bedrijf dat voorop liep in rages en trends." Otto verwijst naar de skippybal, de Rubiks kubus en de jojo. "Daar waren zij altijd de eerste mee en dat is nu niet meer het geval. Je ziet het met die spinners. Die worden overal verkocht. Daar loopt Blokker niet meer voorop in ieder geval."

"Bij Blokker was altijd het idee dat je goedkoop je dingen kon kopen en waar ze ook nog goede spullen hadden. Die goede spullen hebben ze nog steeds, maar schuursponsjes kun je bijna niet meer vinden. En dan gaan mensen niet meer dagelijks naar de Blokker, zoals ze naar de supermarkt gaan."

Moederbedrijf Blokker Holding maakte in mei bekend tweehonderd winkels te gaan sluiten van Blokker en Marskramer en 1.900 banen te schrappen bij de winkelketens. Alle winkelformules gaan in de verkoop. Door zich op één formule te richten, Blokker, moet het concern sneller gaan inspelen op veranderende wensen van de consument.

Snelheid

Otto zegt verrast te zijn over de snelheid waarmee Blokker deze maatregelen besloot door te voeren. "Dat zie je niet vaak bij bedrijven. Die nemen vaak toch wel te laat beslissingen of ze laten het heel langzaam weglopen."

"Het liet ook wel zien hoe hoog de nood was. Qua reorganiseren kun je niet zeggen dat de stappen verkeerd zijn. Of het voldoende is, is de vraag. Ik denk wel dat ze blijven bestaan, maar niet in de vorm zoals we die kennen waarbij je in elk dorp of stad een Blokker hebt."