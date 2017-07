Profiel EMTÉ Supermarkten: bedrijf met 133 supermarkten

EMTÉ maakt deel uit van Sligro Food Group. Sligro is sinds 1989 genoteerd aan de beurs van Amsterdam.

Koen Slippens is sinds 2008 directievoorzitter van Sligro. Slippens is de kleinzoon van oprichter Abel Slippens.

Sligro Food Group is op 17 april 1935 opgericht als groothandel in margarine, vetten en oliën. Door de overname van EMTÉ Supermarkten in mei 2002 werd Sligro voor het eerst met eigen supermarkten actief. In 2015 werd een nieuwe winkelformule geïntroduceerd met meer aandacht voor beleving in de winkels.

Het bedrijf telt 133 supermarkten, waarvan er 30 door franchisers worden bestierd. EMTÉ is vooral actief in het zuiden, midden en oosten van het land.

Over het jaar 2016 is een omzet gerealiseerd van 2,8 miljard euro en een nettowinst van 73 miljoen euro. Bij EMTÉ was de omzet vorig jaar 959 miljoen euro.

Het gemiddelde aantal personeelsleden op fulltime basis in 2016 was 6600.