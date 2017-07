Vooruitblik G20: Schijnwerpers op bezoek Erdogan en ontmoeting Trump-Poetin

De wereldeconomie vormt dan ook het zwaartepunt van deze jaarlijkse bijeenkomsten. Handel, globalisering en werkgelegenheid staan steevast op de agenda.

Het economische karakter heeft alles te maken met de eerste G20-bijeenkomst in 2008 in Washington D.C., ten tijde van de wereldwijde financiële crisis. Om de problemen het hoofd te bieden, moest er internationaal worden overlegd, was de gedachte.

De wereldleiders en andere prominenten zullen naast de financiën ook migratie, terrorismebestrijding en klimaatverandering bespreken.

Bindende afspraken worden er niet gemaakt, omdat de G20 geen officiële internationale organisatie is. De bijeenkomsten worden daarom als informeel beschreven.

Angela Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, gastvrouw van de bijeenkomst in haar geboortestad Hamburg, vindt dat de G20-partners moeten kijken naar de gevaren en uitdagingen van de globalisering. Ze hamert op samenwerking bij de grote vraagstukken van deze tijd. "Deze uitdagingen worden niet opgelost wanneer landen een eigen koers varen of door isolationisme en protectionisme. Er is geen weg terug naar een wereld van voor de globalisering", aldus Merkel.

Wereldwijde samenwerking waarvan iedereen moet profiteren, klinkt idealistisch. In werkelijkheid moet er onder andere worden gewerkt met de "America first"-politiek van president Donald Trump.

Vooral het klimaat zal de bondskanselier onder de aandacht brengen. Ze vindt dat Europa, nu de Britten binnenkort uit de Europese Unie stappen en de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs zijn gestapt, een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij wat Merkel "existentiële" uitdagingen noemt.

Voor Merkel wordt het sowieso een gespannen top, want met de leiders van de VS (Donald Trump), Rusland (Vladimir Poetin) en Turkije (Erdogan) heeft ze een moeizame relatie. Vooral de ontmoeting tussen Trump en Poetin krijgt veel aandacht.

De wereldleiders hebben elkaar nog niet eerder face to face gesproken. Gezien de spanningen in de VS over mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen, kan die ontmoeting volgens persbureau Reuters de gehele top overschaduwen.

Geweld

De G20-ontmoeting staat vaak ook in het teken van wat er buiten de vergaderzalen gebeurt. Er worden meestal protesten georganiseerd, omdat lang niet iedereen achter globalisering en het economische karakter staat. Activisten zijn tijdens de aankomende top van plan om net buiten Hamburg een kamp op te slaan waar meer dan tienduizend mensen samen kunnen komen. De autoriteiten verwachten in totaal tienduizenden demonstranten.

Daarbij wordt ook gevreesd voor aanvaringen tussen Koerdische PKK-aanhangers en Turken die achter Erdogan staan. De Duitsers hebben om escalatie te voorkomen de Turkse president verboden in het openbaar een toespraak te houden.

De Duitse politie houdt kortom rekening met massale protesten die kunnen leiden tot geweld. Er staan voor 7 en 8 juli twintigduizend politiemensen klaar met honden, paarden en helikopters. Ook staat er bijna acht kilometer aan ijzeren hekken op cruciale punten in de stad.

Het wordt extra spannend omdat deze top in het centrum van Hamburg is en dus erg kwetsbaar voor grootschalig demonstraties. Normaliter vinden bijeenkomsten met zoveel hoogwaardigheidsbekleders plaats waar protesten gemakkelijk op afstand kunnen worden gehouden.

Gastenlijst

De G20 bestaat uit Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, de Europese Unie, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.

Spanje wordt standaard als gast uitgenodigd. Nederland is dit jaar uitgenodigd door Duitsland en wordt vertegenwoordigd door premier Mark Rutte, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). Tussen 2008 en 2010 was Nederland eveneens aanwezig als gastland.

Naast de regeringsleiders, worden ook de hoofden van financiële, internationale organisaties uitgenodigd zoals die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, nationale centrale banken en de Wereldhandelsorganisatie.

De internationale arbeidsorganisatie ILO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties krijgen ook een uitnodiging.

De G20 is goed voor 80 procent van de wereldeconomie en representeert bijna twee derde van de wereldbevolking.