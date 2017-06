Profiel NS: Spoorwegbedrijf met ruim 34.000 werknemers

De oudste voorganger van NS werd in 1837 opgericht.

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM of HSM), reed tussen Amsterdam en Haarlem. De oprichting van de Nederlandsche Spoorwegen (NS) was in 1937.

Het bedrijf is ook buiten Nederland actief.

Het bedrijf is ook actief in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland via dochter Abellio.

Roger van Boxtel, is president-directeur van NS.

Bert Groenewegen is de financiële topman van het bedrijf.

Het hoofdkantoor staat in Utrecht.

Vorig jaar werkten zo'n 34.378 werknemers bij NS.

Vorig jaar bedroeg de winst 212 miljoen euro.

De omzet kwam uit op ruim 5 miljard euro.